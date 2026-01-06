Auto bruciata con dentro ossa a Carlentini | è quella del 35enne Salvatore Privitera scomparso ieri a Catania

A Carlentini, questa mattina è stata rinvenuta un’auto bruciata contenente resti che sembrano ossa umane, probabilmente legati alla scomparsa di Salvatore Privitera, 35 anni, avvenuta ieri a Catania. Sul luogo sono intervenuti il medico legale e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La scoperta si inserisce nel quadro delle indagini avviate sulla scomparsa e sui recenti sviluppi.

Rissa tra gruppi di 20enni: feriti, auto danneggiata e intervento dei carabinieri. Scontro violento tra giovani leccesi e brindisini: solo all’alba torna la calma - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.