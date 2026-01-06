Auto bruciata con dentro ossa a Carlentini | è quella del 35enne Salvatore Privitera scomparso ieri a Catania
A Carlentini, questa mattina è stata rinvenuta un’auto bruciata contenente resti che sembrano ossa umane, probabilmente legati alla scomparsa di Salvatore Privitera, 35 anni, avvenuta ieri a Catania. Sul luogo sono intervenuti il medico legale e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La scoperta si inserisce nel quadro delle indagini avviate sulla scomparsa e sui recenti sviluppi.
Un’auto divorata dalle fiamme con all’interno delle ossa, probabilmente umane, è stata trovata questa mattina intorno alle 10 lungo la strada, in contrada San Demetrio, a Carlentini (Siracusa), dove sono arrivati il medico legale, i carabinieri del comando di Augusta e del reparto scientifico del comando provinciale di Catania. L’auto potrebbe appartenere a Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Auto bruciata con dentro ossa a Carlentini: è quella del 35enne Salvatore Privitera, scomparso ieri a Catania - Sembra che il veicolo sia stato individuato dai familiari dello scomparso grazie all’attivazione del localizzatore satellitare ... msn.com
