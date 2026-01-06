Auto bloccata dalla nevicata a bordo una ragazza disabile Tra i soccorritori c’è il sindaco

Durante una intensa nevicata a San Casciano Val di Pesa, il sindaco Roberto Ciappi ha partecipato ai soccorsi di una famiglia bloccata sulla via Empolese. A bordo dell’auto si trovava anche una ragazza disabile, presa in carico dai soccorritori. L’intervento si è svolto nel rispetto delle procedure di emergenza, con l’obiettivo di garantire sicurezza e assistenza a chi si trovava in difficoltà.

San Casciano (Firenze), 6 gennaio 2026 – Il sindaco di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi, in prima linea nel soccorrere una famiglia rimasta bloccata dalla forte nevicata sulla via Empolese a San Casciano. Passato la località il Talente e affrontata la salita in direzione San Casciano, l'auto con a bordo due donne e una ragazza disabile è rimasta bloccata come tante altre vetture; la giovane si era un po' agitata per la situazione, di certo non confortevole. Sul posto è stata chiamata la Protezione Civile de la Racchetta e la Protezione Civile della Misericordia di San Casciano, insieme a loro anche il sindaco Roberto Ciappi.

