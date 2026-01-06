Australian Open 2026 prize-money record | premi aumentati del 16% e svolta storica per i giocatori

L’Australian Open 2026 si distingue per un record storico di prize money, con un aumento del 16% rispetto alle edizioni precedenti. Per la prima volta nella sua lunga storia, lo Slam di Melbourne assegna un montepremi così elevato, segnando una svolta significativa per i giocatori. Questa decisione riflette l’impegno a valorizzare il talento e l’impegno degli atleti, consolidando la posizione dell’evento tra i più ricchi e prestigiosi del circuito internazionale.

