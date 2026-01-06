Australian Open 2026 prize-money record | premi aumentati del 16% e svolta storica per i giocatori
L’Australian Open 2026 si distingue per un record storico di prize money, con un aumento del 16% rispetto alle edizioni precedenti. Per la prima volta nella sua lunga storia, lo Slam di Melbourne assegna un montepremi così elevato, segnando una svolta significativa per i giocatori. Questa decisione riflette l’impegno a valorizzare il talento e l’impegno degli atleti, consolidando la posizione dell’evento tra i più ricchi e prestigiosi del circuito internazionale.
Mai nella sua storia ultracentenaria, lo Slam di Melbourne aveva messo in palio una cifra così elevata. L’edizione 2026 degli Australian Open stabilirà u n nuovo record di prize-money, aumentando del 16% il montepremi complessivo rispetto all’edizione precedente. Una crescita significativa, frutto delle scelte economiche operate dal CEO Craig Tiley e dal suo team, che meritano particolare attenzione. Il tennis si conferma la vera “gallina dalle uova d’oro” dei tornei del Grande Slam. Da anni questi eventi generano profitti sempre più consistenti e, finalmente, iniziano a redistribuire una parte maggiore delle entrate ai protagonisti in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
