Aurora uccisa da un serial killer? Chi è il presunto strangolatore di Milano | Segreti - Ep 21

In questa puntata di Segreti si approfondisce il caso di Aurora, vittima di un omicidio avvenuto a Milano. Si analizzano i dettagli dell'evento, le aggressioni precedenti e le possibili implicazioni di un presunto strangolatore. Un’analisi accurata delle circostanze e delle piste investigative, per comprendere meglio un episodio che ha suscitato grande attenzione pubblica.

In questa puntata di Segreti si ricostruisce il delitto di Aurora a Milano: un omicidio brutale, preceduto da aggressioni, segnali ignorati e una lunga scia di precedenti. Un'analisi che mette al centro il profilo dell'assassino, le falle del sistema e una domanda che resta aperta: come è stato possibile che un soggetto così pericoloso fosse ancora libero di colpire?.

Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: "Poteva uccidere anche me" - Emilio Gabriel Valdez Velazco, indagato per la morte della 19enne di Latina, verrà sentito davanti al pm di Milano il prossimo 8 gennaio ... milanotoday.it

Aurora Livoli, come è stata uccisa: «Si è difesa prima di essere strangolata». Le ultime ore di violenze alla 19enne prima della morte - Si sarebbe difesa prima di essere strangolata Aurora Livoli, la 19enne di Forni, in provincia di Latina, trovata morta a Milano una settimana fa. msn.com

«Aurora si è difesa prima di essere strangolata». Le ultime ore di violenza della 19enne uccisa a Milano - facebook.com facebook

La morte di Aurora #Livoli, uccisa a 19 anni in un cortile di #Milano. Si cerca un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. “Ho Lucifero dentro di me”, gli ultimi messaggi sui social. Il dolore dei familiari. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

