Aurora Livoli si è difesa dalle accuse, mentre sono ancora in corso le indagini sulla tragica vicenda. I pm stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella del femminicidio, dopo il ritrovamento del corpo della giovane in via Paruta a Milano. Un video della metropolitana mostra il presunto aggressore in atteggiamenti sospetti poco prima del decesso. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, con l’obiettivo di chiarire i fatti.

Non si esclude il femminicidio. In un video della metro si vede il presunto aggressore in ginocchio davanti alla 19enne, prima che il suo corpo venga ritrovato senza vita in via Paruta a Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Aurora Livoli si è difesa? L'ipotesi dei pm contro Valdez

