Aurora Livoli si è difesa? L' ipotesi dei pm contro Valdez

Aurora Livoli si è difesa dalle accuse, mentre sono ancora in corso le indagini sulla tragica vicenda. I pm stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella del femminicidio, dopo il ritrovamento del corpo della giovane in via Paruta a Milano. Un video della metropolitana mostra il presunto aggressore in atteggiamenti sospetti poco prima del decesso. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, con l’obiettivo di chiarire i fatti.

Non si esclude il femminicidio. In un video della metro si vede il presunto aggressore in ginocchio davanti alla 19enne, prima che il suo corpo venga ritrovato senza vita in via Paruta a Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aurora Livoli si è difesa? L'ipotesi dei pm contro Valdez Leggi anche: L’ipotesi dei pm è che Aurora si sia difesa Leggi anche: Chi è Gabriel Valdez Velazco l’uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aurora Livoli, le ultime ore di violenze alla 19enne prima della morte: «Ha provato a difendersi» - Si sarebbe difesa prima di essere strangolata Aurora Livoli, la 19enne di Forni, in provincia di Latina, trovata morta a Milano una settimana fa. msn.com

Aurora Livoli, come è stata uccisa: «Si è difesa prima di essere strangolata». Le ultime ore di violenze alla 19enne prima della morte - Si sarebbe difesa prima di essere strangolata Aurora Livoli, la 19enne di Forni, in provincia di Latina, trovata morta a Milano una settimana fa. msn.com

Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57enne accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, ha incontrato la vittima sulla stessa banchina della metro di Milano dove poco prima aveva aggredito un’altra 19enne. Le immagini lo inchiodano - facebook.com facebook

Aurora Livoli aveva 19 anni. È morta in un cortile di Milano. L'uomo accusato del suo omicidio era irregolare, con precedenti per violenza sessuale, e non avrebbe dovuto essere libero di circolare. Non è una questione ideologica. È una questione di fatti. Font x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.