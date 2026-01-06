Attenti alla schiuma! il barman del Costellation e la scena del 2020 che oggi mette i brividi | così i titolari sapevano del rischio incendio – Il video

Nel 2020, il barman del Costellation di Crans-Montana avvisava dei rischi legati alla schiuma, scena che oggi assume un nuovo significato. I titolari, Jacques e Jessica Moretti, erano consapevoli dei pericoli di incendio e sono ora indagati per omicidio colposo dopo la tragica morte di 40 persone. Questo episodio solleva importanti questioni sulla sicurezza nei locali pubblici e sulla responsabilità dei gestori.

Il rischio di un incendio al Constellation di Crans-Montana non era sconosciuto, tantomeno ai titolari del locale Jacques e Jessica Moretti, indagati per omicidio colposo per la morte di 40 ragazzi. Ma ancora a piede libero. A rivelarlo è un video diffuso dalla testata svizzera RTS, che dimostra come fosse già risaputo da tempo il pericolo legato al contatto tra il materiale fonoassorbente infiammabile installato sui soffitti del locale e le candele pirotecniche utilizzate per servire gli alcolici durante le serate. Un elemento che assume un peso ancora più inquietante oggi, dopo la strage per cui piangono almeno 40 famiglie, senza dimenticare i 116 ragazzi usciti vivi ma ustionati dall’inferno del Costellation. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: A Crans Montana potevano morire più ragazzi: «I titolari del Costellation volevano allargarsi». Il soffitto con la schiuma isolante? «Mai autorizzato» Leggi anche: “Le porte del Costellation si aprono in senso opposto”: la tv svizzera mostra la planimetria. Quel video del 2019: “Attenzione alla schiuma” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Attenzione alla schiuma”: l’avvertimento in un video di sei anni fa; «Attenti alla schiuma!», il barman del Costellation e la scena del 2020 che oggi mette i brividi: così i titolari sapevano del rischio incendio - Il video; Le Constellation, il precedente inquietante: «Attenzione alla schiuma». Le urla dei barman al Capodanno 2020; Crans-Montana, Attenzione alla schiuma: spunta un precedente al Constellation. «Attenti alla schiuma!», il barman del Costellation e la scena del 2020 che oggi mette i brividi: così i titolari sapevano del rischio incendio – Il video - Montana non era sconosciuto, tantomeno ai titolari del locale Jacques e Jessica Moretti, indagati per omicidio colposo per la morte di 40 ragazzi. open.online

'Attenzione alla schiuma!', spunta un precedente al Constellation - Un video diffuso dalla testata svizzera Rts dimostrerebbe che era già noto da alcuni anni il rischio di incendio legato al materiale fonoassorbente infiammabile dei soffitti del Constellation a contat ... ansa.it

Le Constellation, spunta un precedente. Il rischio incendio (già noto) e l'avvertimento del barman nel 2020: «Attenzione alla schiuma» - A dirlo è un video diffuso dalla testata svizzera Rts, che dimostrerebbe che era già risaputo ... msn.com

Strage al bar Le Constellation, le carte e i video dell’inchiesta. Il precedente nel 2020: “Attenzione alla schiuma”. L’ambasciatore: "Materiale infiammabile, non ignifugo”. Dubbi sull’ingresso di under 16. Il Comune chiude “La Petite Maison”, l’altro locale di - facebook.com facebook

"Attenzione alla schiuma". Quel precedente (ignorato) nel bar di Crans-Montana - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.