Attentato all’auto del presidente del consiglio comunale | Vibo Valentia non si piega

A Vibo Valentia, si è verificato un grave attentato all’auto del presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello. L’episodio, che ha coinvolto colpi di pistola, rappresenta un atto intimidatorio che minaccia la sicurezza e la tranquillità della comunità locale. La città condanna fermamente questo gesto, che non deve compromettere i principi democratici e il senso di legalità diffuso sul territorio.

di Paolo Fedele * Vibo Valentia è stata nuovamente ferita da un gravissimo atto intimidatorio. I colpi di pistola esplosi contro l'autovettura del Presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, rappresentano un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo una persona, ma l'intera comunità democratica. A rendere l'episodio ancora più sconcertante e allarmante è il fatto che a bordo dell'autovettura si trovava lo stesso Presidente del Consiglio comunale. Un dettaglio che accresce la gravità dell'accaduto e conferma la natura intimidatoria e potenzialmente letale di un atto che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Attentato contro il presidente del Consiglio di Vibo, Maria Limardo: “Atto gravissimo” - L’ex sindaco e esponente della Lega esprime condanna e solidarietà a Totò Iannello per gli spari contro auto e abitazione ... zoom24.it

Spari contro la casa del presidente del Consiglio Comunale di Vibo - La tranquillità della frazione Triparni è stata scossa da un episodio inquietante che ha coinvolto Antonio Iannello, attuale presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia. cn24tv.it

