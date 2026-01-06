Attacco in movimento | idea Dovbyk se parte Lucca
L’eventuale partenza di Dovbyk da Lucca potrebbe influenzare significativamente l’attacco del Napoli nel mercato di gennaio. La situazione attuale suggerisce che il mercato si concentra sulle possibili mosse del club partenopeo, con particolare attenzione alle strategie offensive e alle eventuali sostituzioni. Una decisione di questo tipo potrebbe avere ripercussioni importanti sulla rosa e sulle prospettive di crescita della squadra nel resto della stagione.
Il mercato di gennaio potrebbe ruotare in maniera significativa attorno all’attacco del Napoli. Nei margini consentiti dal . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Calciomercato Napoli, Lucca può partire già a gennaio: spunta l’idea Dovbyk dalla Roma
Leggi anche: La Roma valuta Lucca per rinforzare l’attacco, occhio allo scambio con Dovbyk (Schira)
Juve, idea Dovbyk per potenziare l'attacco già da gennaio - Il centravanti della Roma sarebbe da tempo in uscita dalla Capitale, dove Gasperini non lo vedrebbe funzionale al suo gioco ... it.blastingnews.com
Calciomercato Napoli news/ Artem Dovbyk è un’idea se Lorenzo Lucca va da Mourinho? (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Napoli news oggi 3 gennaio 2026: c’è l’idea Artem Dovbyk in attacco se Lorenzo Lucca dovesse andare al Benfica di José Mourinho. ilsussidiario.net
Juventus, missione bomber: tra Dovbyk e Sorloth spunta un nome a sorpresa - Inizia a muoversi sul mercato anche la Juventus di Luciano Spalletti, ancora scottata dai pesanti errori di David e Openda: da Sorloth a Chiesa, tutti i nomi. sport.virgilio.it
“¡Viva México!” ASD. IL MOVIMENTO presenta il tema che porta colori, ritmo e passione sull’acqua Tra teschi fioriti, sombreri variopinti e danze che accendono l’anima, prende vita un’idea che profuma di festa, tradizione e allegria . Ogni dettaglio r - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.