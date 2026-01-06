ATP Hong Kong 2026 Sonego parte bene e supera all’esordio Sakamoto
Lorenzo Sonego inizia bene il 2026, vincendo il suo primo incontro all’ATP 250 di Hong Kong. Il tennista piemontese ha superato all’esordio Rei Sakamoto, numero 200 del ranking mondiale, con un punteggio di 6-2 7-6 (4). La partita si è conclusa in un’ora e quarantacinque minuti, segnando un buon inizio di stagione per il giocatore italiano.
Buona la prima nel nuovo anno per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese ha superato all’esordio nell’ATP 250 di Hong Kong il giapponese Rei Sakamoto, numero 200 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 (4) dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Un match che è diventato complicato inaspettatamente sul finire del secondo set per l’azzurro, che ha comunque poi fatto suo il tie-break. Nel prossimo turno Sonego, quinta testa di serie, se la vedrà con il vincente del match tra il cinese Shang e l’argentino Comesana. Un buon rendimento al servizio per l’azzurro, che ha chiuso con 4 ace, il 77% di punti vinti con la prima ed il 63% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
