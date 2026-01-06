ATP Brisbane 2026 Nick Kyrgios eliminato dopo 66? di gioco! Dimitrov agli ottavi di finale

All’ATP Brisbane 2026, la partita tra Nick Kyrgios e Dimitrov si è conclusa con la vittoria di quest’ultimo, dopo una lunga battaglia di 66 giochi. Le sfide delle qualificazioni hanno contribuito a definire il quadro degli ottavi di finale, con sette match che hanno determinato i qualificati. Un torneo che si preannuncia interessante, con protagonisti pronti a confrontarsi nel prosieguo della competizione.

Sette sono state le sfide che hanno delineato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell'ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano si sono registrate diverse sorprese e una conferma, ovvero il precario stato di forma di Nick Kyrgios. Se in doppio, insieme a Thanasi Kokkinakis, l'eccentrico tennista di Canberra aveva fornito buone indicazioni, nella sfida odierna contro l'americano Aleksandar Kovacevic (n.58 ATP), Kyrgios ha incontrato notevoli difficoltà. Ha mostrato problemi negli spostamenti e la partita si è conclusa rapidamente: 66 minuti di gioco e vittoria dello statunitense con il punteggio di 6-3 6-4.

