Atletico Madrid-Real Madrid Supercopa 08-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte nel derby?
Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, in programma il 8 gennaio 2026 alle ore 20:00, rappresenta una delle sfide più attese della Supercopa. In questa analisi troverai le formazioni ufficiali, le quote delle scommesse e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di almeno un gol per parte. Un’occasione per seguire da vicino un confronto tra due delle squadre più competitive del calcio spagnolo.
La seconda semifinale di Supercopa è un regalo per tutti gli appassionati di calcio spagnolo: potremo vedere uno splendido derby, anche se la cornice non sarà quella del Bernabeu o del Metropolitano. Atletico Madrid e Real Madrid si sfideranno a Jeddah e si contenderanno un posto in finale: i Blancos sono arrivati secondi l’anno scorso, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
