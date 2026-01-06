Atletico Madrid-Real Madrid Supercopa 08-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Derby madrileno per decidere la seconda finalista
Il 8 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputa l’Atletico Madrid-Real Madrid, semifinale della Supercopa. Un match che mette in palio la seconda finalista del torneo, offrendo agli appassionati un derby madrileno ricco di fascino. In questa pagina troverai formazioni, quote e pronostici, per seguire in modo chiaro e obiettivo uno degli incontri più attesi del calcio spagnolo.
La seconda semifinale di Supercopa è un regalo per tutti gli appassionati di calcio spagnolo: potremo vedere uno splendido derby, anche se la cornice non sarà quella del Bernabeu o del Metropolitano. Atletico Madrid e Real Madrid si sfideranno a Jeddah e si contenderanno un posto in finale: i Blancos sono arrivati secondi l’anno scorso, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
