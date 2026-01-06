Atitech il Natale Solidale si chiude con le calze ai bambini di Napoli Nord

Si è conclusa oggi l’iniziativa “Natale Solidale Atitech”, con la consegna di 60 calze della Befana ai bambini delle famiglie di Napoli Nord sostenute durante le festività. Un gesto di vicinanza e solidarietà che ha coinvolto la comunità locale, offrendo un momento di conforto e gioia ai più giovani in un periodo di festa.

Si è conclusa ufficialmente oggi con la consegna di 60 calze della Befana ai figli delle famiglie assistite durante il periodo delle festività, l'iniziativa "Natale Solidale Atitech". Il progetto promosso per il sesto anno consecutivo dalla più grande azienda indipendente del settore MRO nel mercato EMEA, con quartier generale a Capodichino, ha assunto il valore di un vero e proprio patto di solidarietà tra impresa, volontariato e comunità locale. Per 17 giorni, dal 20 dicembre ad oggi martedì 6 gennaio, sono stati distribuiti quotidianamente 130 pasti caldi gratuiti alle famiglie più vulnerabili dei quartieri settentrionali della città.

