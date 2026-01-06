Atelier artistici Ecco la mappa dei laboratori

Il Comune di Carrara sta predisponendo una mappa degli studi d’arte presenti in città. Grazie a una recente delibera del settore Cultura e Turismo, si procederà con il censimento degli atelier artistici locali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico di Carrara. Questo progetto mira a promuovere e tutelare il patrimonio creativo della comunità, offrendo un quadro completo dei laboratori e degli spazi dedicati all’arte nella città.

CARRARA Presto saranno mappati gli studi d’arte della città. Lo stabilisce una delibera del settore cultura e turismo grazie alla quale il Comune censirà gli atelier artistici presenti sul territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio artistico della nostra città. Un’operazione del valore di 5mila euro Iva compresa. Una "mappatura degli studi artistici e dei laboratori d’arte della città, attraverso la ricognizione, la documentazione e la valorizzazione del loro patrimonio artistico", come stabilisce la determina della dirigente del settore cultura e turismo Barbara Tedeschi (in sostituzione di Cinzia Compalati). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atelier artistici Ecco la mappa dei laboratori Leggi anche: "Benvenuti in Atelier 2025”: la moda artigiana apre le porte con laboratori e workshop Leggi anche: Il Natale nel Piceno. Pattinaggio sul ghiaccio e presepi artistici: la mappa degli eventi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tufting Studio: laboratori creativi di tessitura e una galleria d’arte unica a Parigi. Laboratori, incontri, visite guidate: un programma per le feste alla Gamec - Percorsi sensoriali, laboratori, attività per famiglie e approfondimenti tematici permetteranno di scoprire le opere in museo e i progetti artistici sul territorio ... bergamonews.it

Atelier con le artiste, incontro con Elena Mazzi. Una mappa per un viaggio collettivo nei luoghi - Nuovo appuntamento in casa Pistoia Musei per il ciclo "Atelier con artiste", serie di laboratori rivolti a giovani e adulti... lanazione.it

Festa e laboratorio artistico al Marbre Atelier - Il Marbre Atelier di Cesena organizza un progetto artistico natalizio ispirato ai coniugi Christo e Jeanne- ilrestodelcarlino.it

Atelier di percorsi artistici terapeutici di Oreno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.