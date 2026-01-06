Atalanta alla ricerca della svolta in campionato | il rilancio passa anche da Bologna

L'Atalanta si prepara a affrontare una sfida importante a Bologna, con l’obiettivo di trovare continuità e stabilità nel campionato. In un torneo in cui ogni partita può riservare sorprese, la squadra deve mettere in campo concentrazione e determinazione. La trasferta rappresenta un’occasione per consolidare il percorso e dare un impulso positivo alla stagione, senza sottovalutare l’importanza di ogni singolo risultato.

Presupposto: in questo campionato di partite facili non ce ne sono e si salta da un estremo all’altro. Prendete la Roma, che ha perso tutti i big match, e poi il Milan, che non è stato in grado di battere nessuna delle tre neopromosse (Cremonese, Pisa, Sassuolo). Due semplici dati che fanno capire come di scontato non c’è nulla, soprattutto a causa del livellamento verso il basso del valore medio delle squadre. È però altrettanto chiaro che le categorie esistono. L’ Atalanta lo ha provato sulla propria pelle nell’ultimo mese: a un errore contro il Cagliari si può porre rimedio, a uno contro l’Inter no. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Com’è cambiato il rendimento dell’Atalanta con Palladino: il dato - Nel mezzo ci sono anche i prestigiosi successi in Champions contro Francoforte e Chelsea. gianlucadimarzio.com