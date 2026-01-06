Atalanta alla ricerca della svolta in campionato | il rilancio passa anche da Bologna
L'Atalanta si prepara a affrontare una sfida importante a Bologna, con l’obiettivo di trovare continuità e stabilità nel campionato. In un torneo in cui ogni partita può riservare sorprese, la squadra deve mettere in campo concentrazione e determinazione. La trasferta rappresenta un’occasione per consolidare il percorso e dare un impulso positivo alla stagione, senza sottovalutare l’importanza di ogni singolo risultato.
Presupposto: in questo campionato di partite facili non ce ne sono e si salta da un estremo all’altro. Prendete la Roma, che ha perso tutti i big match, e poi il Milan, che non è stato in grado di battere nessuna delle tre neopromosse (Cremonese, Pisa, Sassuolo). Due semplici dati che fanno capire come di scontato non c’è nulla, soprattutto a causa del livellamento verso il basso del valore medio delle squadre. È però altrettanto chiaro che le categorie esistono. L’ Atalanta lo ha provato sulla propria pelle nell’ultimo mese: a un errore contro il Cagliari si può porre rimedio, a uno contro l’Inter no. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Com’è cambiato il rendimento dell’Atalanta con Palladino: il dato - Nel mezzo ci sono anche i prestigiosi successi in Champions contro Francoforte e Chelsea. gianlucadimarzio.com
Atalanta-Fiorentina: Palladino da ex a un bivio cruciale per il campionato - C’è un’altra competizione per testare gli effetti della cura Palladino: una Serie A in cui i nerazzurri soffrono il mal di gol (5 reti nelle ultime 8 partite) ... bergamo.corriere.it
Atalanta, con la Fiorentina serve la svolta in Serie A: la vittoria manca dal 21 settembre - I tre successi degli ultimi 70 giorni sono stati ottenuti soltanto in Champions League contro Brugge, Marsiglia ed Eintracht. bergamonews.it
Come vi avevo annunciato gli inizi di Novembre, l' #Atalanta è fortemente interessata a Giovane, attualmente la Dea è in pole:la Roma è alla ricerca di Raspadori, con l'uscita di Samardzic, la società farà sicuramente un tentativo per il brasiliano del Verona x.com
L'Inter è alla ricerca di un terzino destro dopo l'infortunio di Dumfries Come riportato da Sportitalia, l'obiettivo numero uno è Marco Palestra, ma l'Atalanta difficilmente se ne priverà a gennaio Ecco perché si fa largo la pista che porta a Dodò della Fior - facebook.com facebook
