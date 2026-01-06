Associazione Il bene che ti voglio arriva la befana solidale dell' Inter Club
BRINDISI - La Befana dell'associazione “Il bene che ti voglio” arriva con la scopa nerazzurra, portando con sé un messaggio di inclusione, solidarietà e vicinanza concreta. L'Inter Club Brindisi ha fatto visita ai ragazzi dell'associazione, regalando loro momenti di gioia e condivisione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
