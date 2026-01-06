Aspetti D’Antonio e Trocker Francesca Fanti sfiora il podio a Tremblant | chi è l’azzurra dello sci alpino?

Durante il primo gigante di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup, Francesca Fanti si è distinta come la migliore italiana, arrivando a sfiorare il podio. Mentre D’Antonio e Trocker non hanno completato la gara, Fanti ha dimostrato un buon livello di prestazioni, consolidando la sua posizione tra le atlete più promettenti dello sci alpino italiano.

Giada D’Antonio non ha portato a termine la prima manche, Anna Trocker è uscita nella seconda dopo essersi presentata al cancelletto di partenza con il secondo tempo a metà gara, e così la migliore italiana nel primo gigante di Tremblant, prova valida per la Nor-Am Cup, è stata Francesca Fanti. Nel circuito equivalente alla Coppa Europa in Nord America (uno degli eventi alle spalle della Coppa del Mondo per importanza), si attendono grandi riscontri da D’Antonio e Trocker (che hanno già debuttato nel massimo circuito internazionale itinerante), ma oggi è spuntato un nome poco conoscente al grande pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Aspetti D’Antonio e Trocker, Francesca Fanti sfiora il podio a Tremblant: chi è l’azzurra dello sci alpino? Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: podio a sorpresa di Francesca Fanti! Fuori Trocker, D’Antonio e Collomb Leggi anche: Anna Trocker e Giada D’Antonio fuori nel gigante Nor-Am di Tremblant, ma l’Italia scopre Francesca Fanti! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Percorsi e Sapori del Cilento. . Antonio Cancro ci condivide alcuni aspetti del progetto innovativo e tecnologico, adottato da 8 comuni cilentani Da problematiche territoriali si è creato risorse, così da creare reddito dove esiste il problema. Si è lavorato su come - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.