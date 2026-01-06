Aspetti D’Antonio e Trocker Francesca Fanti sfiora il podio a Tremblant | chi è l’azzurra dello sci alpino?

Da oasport.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il primo gigante di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup, Francesca Fanti si è distinta come la migliore italiana, arrivando a sfiorare il podio. Mentre D’Antonio e Trocker non hanno completato la gara, Fanti ha dimostrato un buon livello di prestazioni, consolidando la sua posizione tra le atlete più promettenti dello sci alpino italiano.

Giada D’Antonio non ha portato a termine la prima manche, Anna Trocker è uscita nella seconda dopo essersi presentata al cancelletto di partenza con il secondo tempo a metà gara, e così la migliore italiana nel primo gigante di Tremblant, prova valida per la Nor-Am Cup, è stata Francesca Fanti. Nel circuito equivalente alla Coppa Europa in Nord America (uno degli eventi alle spalle della Coppa del Mondo per importanza), si attendono grandi riscontri da D’Antonio e Trocker (che hanno già debuttato nel massimo circuito internazionale itinerante), ma oggi è spuntato un nome poco conoscente al grande pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

