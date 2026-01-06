Aspettando la Befana l' evento a sostegno dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli

Aspettando la Befana, si è svolta il 4 gennaio presso il Tropicana di Quarto una serata dedicata a sostegno dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli. L’evento ha offerto musica e danza, contribuendo a promuovere la solidarietà e il coinvolgimento della comunità. Un’occasione di condivisione che ha rafforzato il legame tra il pubblico e l’orchestra, sottolineando l’importanza della cultura come elemento di unione.

Musica, danza e solidarietà: grande successo per la serata danzante del 4 gennaio a sostegno dell'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli che si è tenuta presso il Tropicana di Quarto. Si è svolta con grande partecipazione e apprezzamento la serata danzante ASPETTANDO LA BEFANA, un evento che.

