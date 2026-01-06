Asllani verso l’addio al Torino | Inter al lavoro Parma e Sassuolo in corsa

Kristjan Asllani si trova in una fase di mercato che potrebbe portarlo lontano dal Torino. L’Inter, proprietaria del cartellino, sta valutando le prossime mosse, mentre Parma e Sassuolo sono tra le società interessate. La situazione resta in evoluzione, con decisioni che potrebbero influenzare il futuro del centrocampista e le strategie dei club coinvolti.

Il futuro di Kristjan Asllani si allontana dal Torino. L' Inter segue da vicino l'evoluzione della situazione: il centrocampista, in prestito ai granata con diritto di riscatto a 12 milioni più il 20% sulla futura rivendita, è destinato a cambiare aria. A confermare lo scenario è Alfredo Pedullà: "Asllani lascerà il Torino. Non ci sono più i margini per andare avanti". Un epilogo condiviso anche per evitare il rischio di un utilizzo ridotto nella seconda parte di stagione. Il mercato si muove. Per il classe 2002 ci sono stati contatti concreti con il Parma e il Sassuolo, entrambe a caccia di un profilo con quelle caratteristiche.

Torino, addio di Asllani vicino, è caccia al sostituto: Prati il primo obiettivo - Calciomercato Torino / Asllani verso il rientro all’Inter, Prati resta un nome caldo per sostituirlo a centrocampo. toro.it

Asllani al Torino, è tutto fatto ma l’ufficialità tarda ad arrivare per “colpa” dell’Inter: il motivo - Kristjan Asllani al Torino è un’operazione ormai chiusa da diversi giorni, ma non è ancora arrivata l’ufficialità. ilfattoquotidiano.it

Asllani verso l’uscita dal Torino: Parma e Sassuolo si muovono. (Alfredo Pedullà) - facebook.com facebook

#Asllani sarà convocato dal #Torino, ma si va in ogni caso verso l’interruzione anticipata del prestito dall’ #Inter. Nonostante il prestito da 1.5 milioni, con riscatto fissato a 11.5 milioni, risulta sempre più probabile un ritorno in base nerazzurra per l’albanese. x.com

