Ascolti tv Rai1 domina con Salemme boom Italia 1 con Mamma ho riperso l' aereo e cameo di Trump

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prima serata su Rai1 la commedia Ogni Promessa è Debito con Vincenzo Salemme prevalere con 2.850.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la soap turca Io Sono Farah segna invece 1.796.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Italia1 il film Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York con Macaulay Caulkin (e un cameo di Donald Trump nella parte di se stesso) intrattiene una media di 2.060.000 spettatori con l'11.6%, secondo programma più visto in prime time per valori assoluti. Su Rai2 Il Collegio diverte 555.000 spettatori pari al 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

