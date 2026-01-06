Ascolti tv Rai1 domina con Salemme boom Italia 1 con Mamma ho riperso l' aereo e cameo di Trump
Gli ascolti televisivi del lunedì sera mostrano Rai1 in testa con la commedia
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prima serata su Rai1 la commedia Ogni Promessa è Debito con Vincenzo Salemme prevalere con 2.850.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la soap turca Io Sono Farah segna invece 1.796.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Italia1 il film Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York con Macaulay Caulkin (e un cameo di Donald Trump nella parte di se stesso) intrattiene una media di 2.060.000 spettatori con l'11.6%, secondo programma più visto in prime time per valori assoluti. Su Rai2 Il Collegio diverte 555.000 spettatori pari al 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
