Ecco l'introduzione richiesta: Il palinsesto televisivo di lunedì 5 gennaio 2026 ha visto la messa in onda di

Nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio 2026, su Rai1 Ogni Promessa è Debito ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il Collegio intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Il ragazzo e l’airone segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 I tre moschettieri – Milady ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 5 Gennaio 2026

Leggi anche: Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026: Ogni promessa è debito, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv lunedì 5 gennaio: Ogni promessa è debito, Io sono Farah, Quarta repubblica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascolti tv lunedì 5 gennaio | Ogni promessa è debito Io sono Farah Quarta repubblica; Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025 Se Fossi Te domina 20.8% flop Ennio Doris 9.8% male Il Collegio 3.5%; Sport in tv oggi lunedì 5 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi lunedì 5 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming.

Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Liorni (ma Federica Panicucci sale) - L’Anno Che Verrà trionfa col 35,5% di share su Rai 1, Capodanno in musica al 28,2,1% su Canale 5, La Ruota della Fortuna ‘maxi’ dilaga: tutti i dati Auditel ... libero.it