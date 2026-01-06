Ascolti TV lunedì 5 gennaio 2026 | vince Ogni Promessa è Debito access al fotofinish tra Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti TV di lunedì 5 gennaio 2026 mostrano Rai 1 al vertice con Ogni Promessa è Debito, che ottiene il 17,5% di share in prime time. Nell'access prime time, La Ruota della Fortuna conquista una leggera vittoria su Affari Tuoi, con rispettivamente il 25,5% e il 25,4%. I dati evidenziano una serata equilibrata tra i programmi più seguiti, offrendo una panoramica delle preferenze del pubblico televisivo.

