Ascolti TV | Lunedì 5 Gennaio 2026 | Salemme domina bene Io Sono Farah e Mamma ho riperso l’aereo

Lunedì 5 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto Rai1 confermarsi leader con

Nella serata di lunedì 5 gennaio 2026 Rai1 con Ogni Promessa è Debito ha conquistato 2.850.000 spettatori pari al 17,5% di share, confermandosi la rete più seguita della serata. Su Canale5 Io Sono Farah ha raccolto 1.796.000 spettatori con uno share del 12,1%, mentre su Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York ha intrattenuto 2.060.000 spettatori (11,6%). Su Rai2 Il Collegio ha interessato 555.000 spettatori (3,3%), su Rai3 Il ragazzo e l’airone ha totalizzato 563.000 spettatori (3,1%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha ottenuto 1.078.000 spettatori (7,9%) e su La7 Una Giornata Particolare in replica ha raccolto 766. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

