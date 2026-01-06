Ascolti tv il teatro di Salemme trionfa e batte Io sono Farah
Il 5 gennaio, i dati di ascolto hanno premiato il teatro di Vincenzo Salemme con la sua commedia
I dati del 5 gennaio assegnano la vittoria a Ogni promessa è debito, il teatro di Vincenzo Salemme portato su Rai 1. In access testa a testa tra Affari Tuoi e Caduta Libera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
