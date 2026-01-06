Il 5 gennaio, i dati di ascolto hanno premiato il teatro di Vincenzo Salemme con la sua commedia

I dati del 5 gennaio assegnano la vittoria a Ogni promessa è debito, il teatro di Vincenzo Salemme portato su Rai 1. In access testa a testa tra Affari Tuoi e Caduta Libera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, il teatro di Salemme trionfa e batte Io sono Farah

Leggi anche: Ascolti TV | Lunedì 5 Gennaio 2026: Salemme domina, bene Io Sono Farah e Mamma ho riperso l’aereo

Leggi anche: Ascolti tv 5 gennaio: chi vince tra Ogni promessa è debito di Salemme e Io sono Farah, Affari Tuoi contro La Ruota

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Su Rai1 Ogni promessa è debito, una esilarante commedia di Vincenzo Salemme; Vincenzo Salemme, “Ogni promessa è debito” in prima serata su Rai1 lunedì 5 gennaio: trama e cast; Il Collegio 9, il reality sbarca in chiaro: chi sono gli studenti del 1990 e i nuovi prof; Ogni Promessa è Debito, il teatro di Salemme in diretta su Rai 1.

Ascolti TV ieri (5 gennaio): il teatro di Vincenzo Salemme batte i turchi di Canale: tutti i dati Auditel - Ultimi giorni di festa davanti alla tv: ma chi ha vinto la sfida degli ascolti ... libero.it