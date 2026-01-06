Gli ascolti televisivi di lunedì 5 gennaio 2026 mostrano Rai1 al primo posto in termini di spettatori, seguita da Italia1. La prima serata vede la vittoria di

Ascolti Tv di lunedì 5 gennaio 2026: Ogni Promessa è Debito guida la prima serata per pubblico, mentre Mamma, ho riperso l’aereo supera Canale5. In access prime time volata punto a punto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Prima serata: Rai1 davanti, Italia1 sorprende, Canale5 terza Rai1 – Ogni Promessa è Debito: 2.850.000 . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di lunedì 5 gennaio 2026: Rai1 vince in spettatori, Italia1 seconda

Ascolti tv lunedì 5 gennaio | Ogni promessa è debito Io sono Farah Quarta repubblica; Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025 Se Fossi Te domina 20.8% flop Ennio Doris 9.8% male Il Collegio 3.5%; Sport in tv oggi lunedì 5 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi lunedì 5 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming.

