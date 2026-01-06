Ascolti tv del 5 gennaio | Gerry Scotti e Stefano De Martino sempre più agguerriti
L’11 gennaio si conferma un giorno di sfide televisive tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, protagonisti di programmi molto seguiti. Il palinsesto del giorno mantiene un tono festivo, con attenzione anche alla serata del 6 gennaio, quando Affari Tuoi si trasforma nello Speciale Lotteria d’Italia. La competizione tra i due conduttori continua a catturare l’interesse del pubblico, mentre le trasmissioni si preparano a un weekend ricco di appuntamenti.
Il palinsesto televisivo del 5 gennaio è ancora decisamente festivo. La vera sfida dello share si gioca ancora una volta tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, in attesa della serata del 6 gennaio dove Affari Tuoi su Rai 1 si trasforma nello Speciale Lotteria d’Italia e allora sarà dura anche per La Ruota della Fortuna. Ma per il momento zio Gerry può stare tranquillo. D’altro canto, l’ex ballerino di Amici ha tentato molte volte di mettergli paura, ma senza mai riuscirci veramente. Se questa è la situazione dell’access prime time, in prima serata Rai 1 ha proposto il grande teatro con la commedia di Vincenzo Salemme, Ogni promessa è debito. 🔗 Leggi su Dilei.it
