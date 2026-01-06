Aruspici a Monticchiello Sorridere di noi stessi

Alle 17:30 al Teatrino della Compagnia di Monticchiello si terrà l’ultima replica di “A(r)uspici”, un testo di Gianpiero Giglioni e Claudio Mellone interpretato dalla Compagnia del Teatro Povero. Lo spettacolo, in scena durante le festività natalizie e diretto da Manfredi Rutelli, invita a riflettere e sorridere su noi stessi, offrendo uno sguardo capace di suscitare emozioni genuine e profonde.

A(r)uspici fa riflettere e sorridere. Oggi alle 17,30 al Teatrino della Compagnia di Monticchiello l'ultima replica di "A(r)uspici", nuovo testo scritto da Gianpiero Giglioni e Claudio Mellone, messo in scena dalla Compagnia del Teatro Povero durante le festività natalizie, per la regia di Manfredi Rutelli. Uno spettacolo che ha offerto occasione per sorridere, ma di noi stessi. Al contempo ha trattato temi che investono le piccole comunità. La popolazione che si riduce, i servizi che non ci sono più, il medico che va in pensione (Arturo Vignai) e chissà se verrà sostituito e come, persino per la celebrazione della Messa natalizia entri in gioco "Sibillo", il "cervellone" (cui dà voce Joelle Rampacci) nel quale l'inventore (Klaus Schell) dice di aver inserito tutto lo scibile umano.

