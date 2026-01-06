Arrivano i treni sostenibili Ex Fcu debutta il Minuetto Nove convogli elettrici

Sono arrivati i nuovi treni sostenibili sulla linea Perugia-Sant’Anna-Città di Castello. Da ieri, nove convogli elettrici “Minuetto” sono operativi, offrendo un’alternativa più ecologica e moderna al trasporto ferroviario locale. Questa iniziativa segna un passo importante verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente nella regione.

Sulla linea ferroviaria Perugia-sant’Anna- Città di Castello da ieri sono entrati in funzione nove elettrotreni “Minuetto“. Sostituiscono i convogli diesel, segnando una svolta epocale per la mobilità in Umbria. Gli elettrotreni Minuetto, appartenenti alla famiglia Coradia di Alstom e disegnati da Giugiaro, dispongono di 142 posti a sedere, fino a 345 posti complessivi, spazi per biciclette, postazioni per persone a mobilità ridotta, toilette accessibile, prese elettriche, display informativi e sistemi di videosorveglianza. La velocità massima è di 160 chilometri orari, contro i 150 delle vecchie automotrici diesel Aln, che dopo 40 anni lasciano il passo alla modernità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano i treni sostenibili. Ex Fcu, debutta il Minuetto. Nove convogli elettrici Leggi anche: VIDEO Nuovi treni Minuetto: "Svolta green per la ex fcu, tutti i convogli diesel sostituiti con gli elettrici" Leggi anche: Ex Fcu, entrano in servizio i Treni Minuetto: 200 chilometri orari e 345 posti totali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Arrivano i treni sostenibili. Ex Fcu, debutta il Minuetto. Nove convogli elettrici; Al via il servizio elettrico con i treni Minuetto sulla ex Fcu; Ex Fcu, operativi da oggi 9 treni elettrici Minuetto. Sulla ex FCU arrivano i treni elettrici Minuetto - Anna, sono in servizio 9 treni Minuetto che vanno a sostituire i vecchi locomotori a gasolio; dal primo semestre 12 treni elettrici da 200 km orari ... iltamtam.it

Al via il servizio elettrico con i treni Minuetto sulla ex Fcu - È partito oggi il servizio elettrico sulla linea ferroviaria regionale umbra (ex Fcu) tra Perugia Sant'Anna e Città di Castello. msn.com

In treno attraverso l’Europa: nel 2026 cinque nuove rotte per viaggi sostenibili e sorprendenti - Cinque nuove rotte riportano il treno al centro del viaggio: più sostenibile, più umano, più europeo. siviaggia.it

Col 2026 arrivano anche i rincari sulle tariffe dei treni. Viaggiare su breve, media e lunga percorrenza in Puglia costerà di più - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.