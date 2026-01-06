Arretrati del personale scolastico | quando arrivano i pagamenti Le date da tenere sott’occhio

Gli arretrati del personale scolastico relativi al contratto 2022-2024 sono un tema di grande interesse per docenti e ATA. Dopo la firma definitiva avvenuta a fine dicembre 2025, è importante conoscere le date previste per i pagamenti degli arretrati. In questa guida, si analizzeranno i tempi e le modalità di erogazione, offrendo informazioni chiare e aggiornate per chi attende questa fase.

Dopo la firma definitiva del contratto scuola 2022-2024, avvenuta a fine dicembre 2025, la questione degli arretrati economici è diventata prioritaria per docenti e personale ATA. Le cifre sono state definite, le tempistiche quasi interamente delineate. Restano da monitorare alcune date chiave, che scandiranno le operazioni di accredito e gestione dei conguagli previsti per gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

