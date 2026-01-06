Arrestate chi sostiene il blitz Usa | cosa succede in Venezuela

Il governo venezuelano ha dichiarato lo stato di agitazione esterna su tutto il territorio nazionale, in risposta alle recenti azioni degli Stati Uniti. Questa misura riflette le tensioni tra i due paesi e le preoccupazioni di Caracas riguardo alle interferenze esterne. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa decisione e gli sviluppi più recenti sulla situazione in Venezuela.

Il governo venezuelano ha dichiarato lo stato di agitazione esterna su tutto il territorio nazionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha pubblicato il decreto n. 5.200, in risposta a quello che l'esecutivo descrive come un attacco armato degli Stati Uniti contro il Paese. Questa misura conferisce poteri straordinari alla presidenza e autorizza le forze di sicurezza di Caracas ad arrestare chiunque sia coinvolto nella promozione o nel sostegno dell'attacco perpetrato dagli Usa. Ecco che cosa sta succedendo. Cosa succede in Venezuela. Il decreto, firmato da Nicolas Maduro, stabilisce una serie di misure eccezionali volte a preservare l'ordine interno, la sicurezza dello Stato e il funzionamento del sistema istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Arrestate chi sostiene il blitz Usa": cosa succede in Venezuela Leggi anche: Usa pronti a sferrare l'attacco sulle basi militari del Venezuela. Cosa succede Leggi anche: Venezuela, ecco chi sarà il nuovo premier: cosa succede dopo la mossa americana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto. "Arrestate chi sostiene il blitz Usa": cosa succede in Venezuela - Il Venezuela ha dichiarato lo stato di agitazione esterna concedendo poteri straordinari alla presidenza e alle forze di sicurezza ... ilgiornale.it

Prima della conferenza stampa a Mar a Lago, Donald Trump diffonde la prima foto di Nicolas Maduro arrestato. Un messaggio anche all’Esercito venezuelano che sostiene il regime di Caracas. @RSIInfo_ x.com

