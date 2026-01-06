Aronica si racconta | Con Mazzarri ho condiviso il campo per sette anni Ulivieri alla Reggina meticoloso Gasperini al Palermo un maestro e Lippi…
Salvatore Aronica, ex calciatore e attuale allenatore del Trapani, ripercorre la propria carriera sportiva. Condivide ricordi e incontri con grandi allenatori come Mazzarri, Ulivieri, Gasperini e Lippi, riflettendo sulla sua esperienza nei diversi club italiani. A 47 anni, Aronica offre uno sguardo sincero sul suo percorso tra campo e panchina, evidenziando le influenze e le lezioni apprese lungo il cammino nel calcio italiano.
Aronica ricorda: «Con Mazzarri ho condiviso il campo per sette anni. Ulivieri meticoloso, Gasperini al Palermo un maestro e Lippi.» Salvatore Aronica, 47 anni, ex difensore di Palermo, Messina, Reggina e Napoli, oggi allenatore del Trapani in Serie C racconta a La Gazzetta dello Sport la sua carriera. IL SUO TRAPANI «La mia squadra è .
