Aronica si racconta | Con Mazzarri ho condiviso il campo per sette anni Ulivieri alla Reggina meticoloso Gasperini al Palermo un maestro e Lippi…

Salvatore Aronica, ex calciatore e attuale allenatore del Trapani, ripercorre la propria carriera sportiva. Condivide ricordi e incontri con grandi allenatori come Mazzarri, Ulivieri, Gasperini e Lippi, riflettendo sulla sua esperienza nei diversi club italiani. A 47 anni, Aronica offre uno sguardo sincero sul suo percorso tra campo e panchina, evidenziando le influenze e le lezioni apprese lungo il cammino nel calcio italiano.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.