Aronica | Ibrahimovic? Mi rifilò quello schiaffone quando era al Milan Per fermarlo…

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha condiviso un ricordo legato a Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attuale dirigente. Nel suo intervento, Aronica ricorda un episodio in cui Ibrahimovic gli avrebbe dato uno schiaffo durante un incontro tra i due. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e sincero su un momento della loro interazione, senza enfasi o sensazionalismo.

#Aronica: “Per fermare #Ibrahimovic dovevi innervosirlo, distrarlo: quella volta perse la testa e mi diede uno schiaffo. Poi negli spogliatoi…” #MilanPress x.com

"Ibrahimovic mi rifilò quello schiaffone quando era al Milan. Per fermarlo dovevi innervosirlo, distrarlo. Ci provavo in tutti i modi: calci, spinte, volò qualche parola di troppo. Prese tre giornate di squalifica e riuscimmo a pareggiare una partita importante" - Salvat - facebook.com facebook

