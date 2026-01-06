Aronica | Ibrahimovic? Mi rifilò quello schiaffone quando era al Milan Per fermarlo…
Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha condiviso un ricordo legato a Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attuale dirigente. Nel suo intervento, Aronica ricorda un episodio in cui Ibrahimovic gli avrebbe dato uno schiaffo durante un incontro tra i due. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e sincero su un momento della loro interazione, senza enfasi o sensazionalismo.
L’ex difensore Napoli Salvatore Aronica ha rilasciato alcune parole su Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan ed attuale dirigente. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Nocerino: “Ibrahimovic mi rifilò un’ancata in partitella e volai. Il gol di Muntari …”
Leggi anche: Passerini rivelazione sul Milan: “Leao con Modric che non faceva neanche quando c’era Ibrahimovic”
Aronica: "Che feste con Lavezzi, a Napoli due fenomeni. Il massacro di Londra e lo schiaffone di Ibra..." - Salvatore Aronica, ex calciatore, di ruolo difensore, ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, in particolare quelli legati al Napoli. msn.com
#Aronica: “Per fermare #Ibrahimovic dovevi innervosirlo, distrarlo: quella volta perse la testa e mi diede uno schiaffo. Poi negli spogliatoi…” #MilanPress x.com
"Ibrahimovic mi rifilò quello schiaffone quando era al Milan. Per fermarlo dovevi innervosirlo, distrarlo. Ci provavo in tutti i modi: calci, spinte, volò qualche parola di troppo. Prese tre giornate di squalifica e riuscimmo a pareggiare una partita importante" - Salvat - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.