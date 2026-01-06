Aronica cuore azzurro | Napoli la Champions e oggi il Trapani senza paura

Aronica, cuore azzurro, riflette sul suo percorso che lo ha portato dalla Serie D alla Champions League, attraversando notti europee memorabili con il Napoli. Oggi, il suo sguardo si rivolge al Trapani, squadra con cui affronta le sfide senza paura, mantenendo vivo il legame con le radici e la passione che lo hanno sempre contraddistinto.

