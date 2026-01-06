Nella campagna di Sant’Antonio Abate, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato uno zaino contenente un arsenale nascosto in un terreno di via Nocerelle. L’indagine ha portato alla luce un deposito clandestino di armi, evidenziando come la criminalità organizzata possa creare autonomamente i propri arsenali. Questo ritrovamento sottolinea l’importanza delle attività di contrasto e repressione per contrastare il fenomeno delle

A Sant'Antonio Abate i carabinieri hanno sequestrato uno zaino, nascosto in un terreno di via Nocerelle, con all'interno un vero e proprio arsenale. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un controllo dei carabinieri della stazione locale e ha portato alla scoperta di cinque pistole prive di.

© Napolitoday.it - "Armi fantasma" nascoste in un campo del Napoletano: come la camorra si costruisce da sola gli arsenali

