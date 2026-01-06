Aria Nuova Montalcino | Realtà in crescita

Aria Nuova Montalcino, associazione in crescita, presenta i risultati del suo primo anno di attività. Un periodo di valutazioni e riflessioni, volto a consolidare le iniziative intraprese e a pianificare futuri interventi per il territorio. Un bilancio che evidenzia l’impegno costante e la volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile di Montalcino, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla crescita equilibrata.

Tempo di bilanci per l'associazione Aria Nuova Montalcino, che dopo il primo anno di lavoro tira le somme. A farlo è Federico Cantini, vicepresidente dell'associazione, che ripercorre i dodici mesi di attività: "È stata un annata da incorniciare, che ho avuto il privilegio di vivere condividendo con oltre 120 soci un sogno comune. Ogni traguardo raggiunto è stato il risultato di un impegno corale, di una comunità che ha scelto di esserci – racconta –. Dodici mesi fa prendeva forma un progetto ambizioso: dare vita a uno spazio inclusivo, dinamico, capace di esaltare le potenzialità del nostro territorio.

