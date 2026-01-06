Arezzo il turco Gundoz nel mirino Cutolo ora punta al centrocampista

Arezzo mira a rinforzare il centrocampo prima della trasferta contro il Pontedera. Dopo aver puntato sul turco Gundoz, ora la società si concentra sul centrocampista Cutolo, con l’obiettivo di consegnare a Bucchi almeno un nuovo innesto prima della partita di domenica prossima. L’attenzione è rivolta a rafforzare la rosa in vista delle sfide imminenti.

di Andrea Lorentini Consegnare a Bucchi almeno un nuovo innesto a centrocampo prima della gara contro il Pontedera di domenica prossima. A maggior ragione che contro i toscani mancherà Shaka Mawuli per squalifica. Nello Cutolo sta cercando di accelerare i tempi per mettere a disposizione del tecnico una pedina nella zona nevralgica del campo già nei prossimi giorni. L’obiettivo dichiarato del direttore sportivo amaranto è quello di inserire due rinforzi in mediana, difficile, però, che possano arrivare entrambi già in questa settimana. Sono giorni caldi in sede, a Rigutino, dove contemporaneamente alle entrate c’è da gestire anche il capitolo uscite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo, il turco Gundoz nel mirino. Cutolo ora punta al centrocampista; Le trattative del mercato: i profili che il ds sta seguendo per rinforzare il centrocampo. Nel mirino almeno due elementi esperti. Cutolo punta tutto su Ionita, De Boer e Gunduz.

