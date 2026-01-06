Arezzo mira a rinforzare il centrocampo prima della trasferta contro il Pontedera. Dopo aver puntato sul turco Gundoz, ora la società si concentra sul centrocampista Cutolo, con l’obiettivo di consegnare a Bucchi almeno un nuovo innesto prima della partita di domenica prossima. L’attenzione è rivolta a rafforzare la rosa in vista delle sfide imminenti.

di Andrea Lorentini Consegnare a Bucchi almeno un nuovo innesto a centrocampo prima della gara contro il Pontedera di domenica prossima. A maggior ragione che contro i toscani mancherà Shaka Mawuli per squalifica. Nello Cutolo sta cercando di accelerare i tempi per mettere a disposizione del tecnico una pedina nella zona nevralgica del campo già nei prossimi giorni. L’obiettivo dichiarato del direttore sportivo amaranto è quello di inserire due rinforzi in mediana, difficile, però, che possano arrivare entrambi già in questa settimana. Sono giorni caldi in sede, a Rigutino, dove contemporaneamente alle entrate c’è da gestire anche il capitolo uscite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, il turco Gundoz nel mirino. Cutolo ora punta al centrocampista

Leggi anche: Cutolo promuove l’Arezzo: "Ora quattro acquisti"

Leggi anche: Caccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Arezzo, il turco Gundoz nel mirino. Cutolo ora punta al centrocampista; Le trattative del mercato: i profili che il ds sta seguendo per rinforzare il centrocampo. Nel mirino almeno due elementi esperti. Cutolo punta tutto su Ionita, De Boer e Gunduz.

SBA Arezzo: L'analisi della crescita e l'attesa per il big match contro Genova. La "scintilla" amaranto: il video racconto della rinascita SBA e la carica per il 2026. Servizio di Antonio Bruno sportakm0.com #SBAArezzo #BasketArezzo #VideoServizio #ForzaAma - facebook.com facebook