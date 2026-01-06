ARC Raiders ha venduto 12 milioni di copie in appena 2 mesi per un report

ARC Raiders, l'extraction shooter di Embark Studios, ha raggiunto un notevole successo commerciale, vendendo 12 milioni di copie in soli due mesi, secondo un report di Alinea Analytics. Questo risultato evidenzia l'interesse crescente verso il genere e il forte impatto del gioco nel mercato internazionale. La performance di ARC Raiders sottolinea l'importanza di strategie mirate e di un design coinvolgente nel settore degli sparatutto.

ARC Raiders si sta imponendo come uno dei casi di maggior successo nel panorama degli sparatutto recenti, visto che secondo un report di Alinea Analytics, l'extraction shooter di Embark Studios avrebbe venduto 12 milioni di copie in appena due mesi. Il risultato è particolarmente significativo perché supera di gran lunga le stime comunicate in precedenza. Ancora più rilevante è la rapidità con cui il gioco ha raggiunto questi numeri, in una stagione competitiva dominata da produzioni molto più costose, con i dati che mostrano una crescita sostenuta e una base di utenti sorprendentemente solida.

