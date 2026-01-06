Applausi a Lorenzo Giusti È un pratese il migliore direttore di museo in Italia

Lorenzo Giusti, direttore della Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo (Gamec), è stato riconosciuto come il miglior direttore di museo in Italia nel 2025 dalla rivista Inside Art. Originario di Prato, Giusti si distingue per la gestione e la valorizzazione delle collezioni museali, contribuendo al panorama culturale nazionale con un approccio professionale e attento alle esigenze del settore.

Prato, 6 gennaio 2026 – E’ un pratese il miglior direttore di museo in Italia nel 2025 secondo la rivista Inside Art: è Lorenzo Giusti, direttore di Gamec, la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo. Il riconoscimento è motivato dalla capacità di Giusti di coniugare visione internazionale e radicamento territoriale, rafforzando il ruolo della Galleria come istituzione dinamica e aperta. Dal suo insediamento nel 2018, il museo bergamasco ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, proponendo mostre, progetti di ricerca e iniziative capaci di dialogare sia con il pubblico locale, sia con la scena artistica globale, aumentando visitatori e prestigio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

