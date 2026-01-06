Anticipazioni Uomini e Donne 6 gennaio | Ciro non vuole paletti nella conoscenza Magda e Mario chiudono

Ecco le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata il 6 gennaio. Ciro sceglie di mantenere un approccio aperto senza imposizioni, mentre Magda e Mario decidono di interrompere la conoscenza. Fanpage.it presenta in anteprima gli sviluppi della giornata, offrendo un quadro chiaro e dettagliato di quanto accaduto.

