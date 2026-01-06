Anna Possi la barista centenaria che diventa testimonial delle olimpiadi invernali

6 gen 2026

Anna Possi, veterana del Bar Centrale di Nebbiuno, sarà tra i testimonial delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con oltre 60 anni di esperienza, rappresenta la tradizione e la passione del territorio. La sua storia, fatta di dedizione e lunga presenza nel settore, si inserisce nel contesto di un evento che celebra lo sport e la cultura alpina. Un esempio di continuità e impegno per tutta la comunità.

Tra i testimonial delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ci sarà anche Anna Possi, la barista centenaria che da oltre 60 anni gestisce il Bar Centrale di Nebbiuno.A 101 anni è la barista più longeva d'Italia e, nonostante gli anni e qualche acciacco, dal 1958, anno in cui ha aperto il.

