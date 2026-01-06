Anna Possi la barista centenaria che diventa testimonial delle olimpiadi invernali

Anna Possi, veterana del Bar Centrale di Nebbiuno, sarà tra i testimonial delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con oltre 60 anni di esperienza, rappresenta la tradizione e la passione del territorio. La sua storia, fatta di dedizione e lunga presenza nel settore, si inserisce nel contesto di un evento che celebra lo sport e la cultura alpina. Un esempio di continuità e impegno per tutta la comunità.

