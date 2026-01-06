Ancora ex nutrizionista del Napoli | Neres non credo che ce la farà per l’Inter Per Lukaku ci vorrà un mese

Tiberio Ancora, ex nutrizionista del Napoli, commenta i tempi di recupero di Neres e Lukaku. Secondo il suo intervento a StileTv, Neres potrebbe non essere disponibile per l’Inter, mentre per Lukaku si prevedono circa 30 giorni di recupero. Le sue valutazioni offrono uno sguardo realistico sulla ripresa dei giocatori in vista delle prossime sfide di campionato.

Tiberio Ancora, ex nutrizionista del Napoli, analizza i tempi di recupero di Lukaku e Neres. Le sue parole a StileTv. Le parole di Ancora. «Bisogna avere ancora un po’ di pazienza, la struttura di Lukaku è possente. Nelle prossime settimane mi auguro possa iniziare ad avere la condizione giusta per entrare in campo, ma i tempi di recupero sono lunghi. Nel giro di un mese credo che si avrà Lukaku a disposizione, non prima.» «Neres titolare a Milano? Non credo che ce la farà a rientrare perché un trauma distorsivo non si recupera in 5 giorni, sarebbe un rischio metterlo in campo. Tutti ci auguriamo che possa essere della partita perché sta facendo la differenza, ma non si sta allenando, l’altro giorno aveva le stampelle e pure se il referto ha dato un esito positivo e non si tratta di un infortunio gravissimo, ci vuole comunque il tempo tecnico per recuperare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

