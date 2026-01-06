Ancona lanciata | ora incrocia le dita Due gare in casa poi il San Marino

Ancona si prepara alle prossime sfide, con due gare interne prima dell’importantissima trasferta a San Marino. La squadra, a -3 dalla capolista Ostiamare e a -2 dal Teramo, affronta un periodo cruciale di competizioni, tra cui la semifinale di andata di Coppa al Del Conero contro il Francavilla. L’obiettivo è consolidare la posizione e avvicinarsi alla vetta della classifica.

Ancona a -3 dalla capolista Ostiamare e a -2 dal Teramo, con tanti impegni nelle prossime settimane – domani c’è già la semifinale di andata di Coppa al Del Conero contro il Francavilla –, ma anche con diverse partite abbordabili per cercare di conquistare la vetta. Un gennaio di fuoco per provare a centrare l’obiettivo della finale di Coppa Italia e per guadagnare punti preziosi sulle dirette avversarie. Domani al Del Conero gara d’andata della semifinale di Coppa con il Francavilla (in Sinni, provincia di Potenza), poi altre due partite interne consecutive, ma di campionato: domenica 11 contro il Termoli e domenica 18 contro l’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona lanciata: ora incrocia le dita. Due gare in casa, poi il San Marino Leggi anche: Italiano incrocia le dita verso Bologna Juve: «Mi auguro che lui ci sia ma ha ancora problemi». Poi elogia così Bernardeschi dopo la doppietta! Leggi anche: Napoli, Conte incrocia le dita: Politano e Buongiorno verso il rientro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ancona lanciata: ora incrocia le dita. Due gare in casa, poi il San Marino - In mezzo la Coppa Italia: domani la sefinale d’andata al Del Conero contro il Francavilla i ... sport.quotidiano.net

ANCONA - Raid vandalico in via Pergolesi. L'uomo è stato individuato e fermato dalle forze dell'ordine - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.