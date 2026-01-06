Anche una trentina tra gli italiani bloccati sull' isola paradisiaca di Socotra

Attualmente, circa 650 turisti provenienti da tutto il mondo, tra cui quasi 100 italiani, si trovano bloccati sull’isola di Socotra, nell’Oceano Indiano. Questa remota e suggestiva destinazione, nota per la sua biodiversità unica, si trova ora al centro di una situazione di blocco che coinvolge visitatori provenienti da diversi paesi. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti per comprendere le possibili soluzioni.

Sono letteralmente “prigionieri” in una delle isole più belle (e più isolate) del pianeta. Parliamo dei circa 650 turisti internazionali, tra cui poco meno di un centinaio di italiani, bloccati a Socotra, arcipelago di quattro isole nell’Oceano Indiano. Negli ultimi giorni lo spazio aereo è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

