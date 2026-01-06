Anche una trentina tra gli italiani bloccati sull' isola paradisiaca di Socotra
Attualmente, circa 650 turisti provenienti da tutto il mondo, tra cui quasi 100 italiani, si trovano bloccati sull’isola di Socotra, nell’Oceano Indiano. Questa remota e suggestiva destinazione, nota per la sua biodiversità unica, si trova ora al centro di una situazione di blocco che coinvolge visitatori provenienti da diversi paesi. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti per comprendere le possibili soluzioni.
Sono letteralmente “prigionieri” in una delle isole più belle (e più isolate) del pianeta. Parliamo dei circa 650 turisti internazionali, tra cui poco meno di un centinaio di italiani, bloccati a Socotra, arcipelago di quattro isole nell’Oceano Indiano. Negli ultimi giorni lo spazio aereo è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Yemen, centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani
Leggi anche: Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra: cosa sta succedendo
Aeroporto chiuso, 80 italiani bloccati a Socotra. Farnesina al lavoro per facilitare il rientro; Oltre 600 turisti italiani bloccati a Socotra e Sharm El-Sheik, cosa succede; Paura in alta quota, si blocca la seggiovia di San Martino di Castrozza: 170 persone salvate in provincia di…; San Martino di Castrozza, centinaia di turisti bloccati sulla seggiovia per un guasto all’impianto.
Yemen, 400 turisti bloccati sull'isola di Socotra: c'è anche una trentina. La chiusura dello spazio aereo per le tensioni nel Paese - Una vacanza che si è trasformata in una "trappola dorata": sono circa 400 i turisti, tra cui un'ottantina di italiani, bloccati sull'isola yemenita di Socotra a causa delle tensioni s ... ildolomiti.it
Centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra in Yemen, la Farnesina: “Tra loro oltre 80 italiani” - Più di 400 turisti, tra cui oltre 80 italiani, sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo la chiusura dello spazio aereo a causa dell'inasprirsi ... fanpage.it
Socrota: aeroporto chiuso, 650 turisti, un centinaio italiani, bloccati sull'isola da giorni - Spazio aereo chiuso per la crisi diplomatica tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per il sostegno a gruppi separatisti nel sud dello Yemen ... rtl.it
Barga, riunite le CittàSlow d’Italia Presenti una trentina di sindaci e rappresentanti da tutta Italia È stata Barga ad ospitare l’Assemblea Cittaslow Italia che si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi, con la partecipazione di una trentina di sindaci e rap - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.