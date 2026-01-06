Anche una trentina tra gli italiani bloccati sull' isola paradisiaca di Socotra

Attualmente, circa 650 turisti, tra cui meno di cento italiani, sono bloccati sull’isola di Socotra, nell’Oceano Indiano. Questo arcipelago, noto per la sua straordinaria biodiversità e isolamento, vede molti visitatori impossibilitati a lasciare l’isola. La situazione ha creato una condizione di prolungato soggiorno forzato, suscitando preoccupazioni e domande sulla gestione e le prospettive di ritorno.

Sono letteralmente "prigionieri" in una delle isole più belle (e più isolate) del pianeta. Parliamo dei circa 650 turisti internazionali, tra cui poco meno di un centinaio di italiani, bloccati a Socotra, arcipelago di quattro isole nell'Oceano Indiano. Negli ultimi giorni lo spazio aereo è stato.

Italiani bloccati a Socotra, ci sono due trentini. Domani i primi rientri - Ci sono anche due trentini, la roveretana Marika Croci e il fassano Samuele Cavicchi, tra i turisti rimasti bloccati a Socotra, la remota isola dello Yemen indirettamente interessata dalle forti tensi ... rainews.it

Yemen, 400 turisti bloccati sull'isola di Socotra: c'è anche una trentina. La chiusura dello spazio aereo per le tensioni nel Paese - Una vacanza che si è trasformata in una "trappola dorata": sono circa 400 i turisti, tra cui un'ottantina di italiani, bloccati sull'isola yemenita di Socotra a causa delle tensioni s ... ildolomiti.it

