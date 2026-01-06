Anche Marino Bartoletti tra i tedofori | L’ultima fiaccola italiana della mia vita

Tra i tedofori che hanno accompagnato la Fiamma olimpica, anche Marino Bartoletti, noto giornalista sportivo e volto storico del panorama italiano. Conosciuto per le sue narrazioni appassionate e il contributo al mondo dello sport, Bartoletti ha condiviso sui social le sue emozioni, definendo quella come “l’ultima fiaccola italiana della mia vita”. Un momento che rappresenta un importante capitolo personale e simbolico nel contesto olimpico.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.