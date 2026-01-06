Anche Marino Bartoletti tra i tedofori | L’ultima fiaccola italiana della mia vita
Tra i tedofori che hanno accompagnato la Fiamma olimpica, anche Marino Bartoletti, noto giornalista sportivo e volto storico del panorama italiano. Conosciuto per le sue narrazioni appassionate e il contributo al mondo dello sport, Bartoletti ha condiviso sui social le sue emozioni, definendo quella come “l’ultima fiaccola italiana della mia vita”. Un momento che rappresenta un importante capitolo personale e simbolico nel contesto olimpico.
Tra i tedofori che hanno portato la Fiamma olimpica c’era anche il giornalista Marino Bartoletti. Il ‘baffo’ forlivese, che nel corso della sua carriera professionale ha raccontato pagine memorabili di sport, ha condiviso le proprie emozioni attraverso un post sul proprio social.“È la quarta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Milano-Cortina, fiaccola in Italia: Paltrinieri aprirà la staffetta, anche Polonara tra i tedofori
Leggi anche: Marino Bartoletti e la storia della musica “Chiedi cos’erano i Giù Box“ all’Auditorium
Marino Bartoletti è morto, anzi no: «Ora basta con le fake news, denuncio tutti» - E invece, per fortuna, il giornalista e scrittore, sta bene. ilmessaggero.it
Il dramma di Marino Bartoletti, dato di nuovo per morto: «Sono sciacalli, ma la prendo sul ridere. Potrei mai morire prima di Sanremo?» - In questo modo il giornalista sportivo e firma della musica ha scoperto di essere in «fin di vita», trovando il ... leggo.it
L’ennesima fake news su Marino Bartoletti: “Ci risiamo, sono morto di nuovo” - Marino Bartoletti, noto giornalista televisivo di origine forlivese, è di nuovo alle prese con gli sciacalli che annunciano la sua ... ilrestodelcarlino.it
Petra Strumilia: Marino Bartoletti presenta "Caro Lucio ti scrivo" #Pietrastornina - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.