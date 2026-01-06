Anche a Piacenza la manifestazione Remigrazione

Il Comitato “Remigazione e Riconquista” organizza a Piacenza, sabato 24 gennaio alle ore 16, una manifestazione nazionale dedicata alla “Remigazione”. Dopo l’appuntamento di Brescia del 15 dicembre, questa iniziativa intende promuovere un confronto su tematiche di interesse nazionale. L’evento si inserisce in un percorso di mobilitazione volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle questioni sollevate dal movimento.

Il Comitato “Remigrazione e Riconquista” annuncia, dopo la manifestazione nazionale del 15 dicembre a Brescia, una nuova mobilitazione di carattere nazionale per la “Remigrazione”, che si terrà a Piacenza sabato 24 gennaio, alle ore 16. «Dopo la presentazione ufficiale di novembre e la prima. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Remigrazione, a Piacenza la manifestazione nazionale del 24 gennaio: "Scelta non casuale, in questa città situazione emblematica"

