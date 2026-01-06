Amici 25 allievi di nuovo in casetta | chi rientra e le sfide
Amici 25 riprende l’attività con il rientro degli allievi in casetta, avvenuto il 3 gennaio dopo le vacanze. I giovani talenti hanno ripreso le sessioni di allenamento e i provini, pronti a confrontarsi con le nuove sfide della scuola di musica e danza. Questa fase rappresenta un momento importante di rinnovamento e impegno, fondamentale per il percorso di crescita artistica di ciascuno.
Amici 25 ha ufficialmente riacceso i motori. Dopo circa due settimane di vacanze, gli allievi sono rientrati in casetta il 3 gennaio e hanno ripreso ad allenarsi e provare. Tra foto e video condivisi sui social, cantanti e ballerini hanno fatto capire ai fan che le feste sono finite e che ora si torna a lavorare sul serio. Il calendario, intanto, è fitto. E in mezzo resta un nodo che pesa su tutti: la situazione di Flavia e la sua maglia sospesa. Famoso ex di Amici con una ex corteggiatrice di U&D Amici 25: il rientro del 3 gennaio 2026 e il messaggio ai fan. Il rientro in casetta è avvenuto il 3 gennaio, e non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
