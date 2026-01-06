Amici 25 riprende l’attività con il rientro degli allievi in casetta, avvenuto il 3 gennaio dopo le vacanze. I giovani talenti hanno ripreso le sessioni di allenamento e i provini, pronti a confrontarsi con le nuove sfide della scuola di musica e danza. Questa fase rappresenta un momento importante di rinnovamento e impegno, fondamentale per il percorso di crescita artistica di ciascuno.

Amici 25 ha ufficialmente riacceso i motori. Dopo circa due settimane di vacanze, gli allievi sono rientrati in casetta il 3 gennaio e hanno ripreso ad allenarsi e provare. Tra foto e video condivisi sui social, cantanti e ballerini hanno fatto capire ai fan che le feste sono finite e che ora si torna a lavorare sul serio. Il calendario, intanto, è fitto. E in mezzo resta un nodo che pesa su tutti: la situazione di Flavia e la sua maglia sospesa. Famoso ex di Amici con una ex corteggiatrice di U&D Amici 25: il rientro del 3 gennaio 2026 e il messaggio ai fan. Il rientro in casetta è avvenuto il 3 gennaio, e non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, allievi di nuovo in casetta: chi rientra e le sfide

Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata del 16 novembre: esiti delle sfide, ospiti e novità dagli allievi

Leggi anche: Amici 25, anticipazioni della puntata del 26 ottobre, esiti delle sfide: tre allievi lasciano la scuola

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale); Amici 25, la classifica streaming degli inediti e degli allievi; Amici e il Natale fuori dalla casetta: Flavia e Plasma a Genova aspettando l'esito della maglia sospesa; Amici 25 riparte mercoledì 7 gennaio 2026 su Canale5, l'annuncio ufficiale.

Amici 25, vacanze finite: gli allievi al lavoro per preparare sfide, esami e gare - I cantanti e i ballerini della scuola di Amici sono rientrati nella casetta dopo le feste: l'8 gennaio ci sarà la prima registrazione del 2026 ... it.blastingnews.com