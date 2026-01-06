Ambrosino al Venezia | accordo col Napoli i dettagli del prestito

Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Ambrosino in prestito dal Napoli. La trattativa, conclusa recentemente, prevede un accordo tra le due società che permette al calciatore di acquisire esperienza in Serie B. Questa operazione rappresenta una delle uscite del Napoli nel mercato di riparazione, contribuendo alla gestione della rosa e allo sviluppo del talento. I dettagli del trasferimento sono stati comunicati ufficialmente dalle rispettive società.

L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Ambrosino in prestito al Venezia fino a giugno: se il club salirà in Serie A, resterà anche nella prossima stagione

