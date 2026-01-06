Ambrosini analizza la corsa scudetto e si focalizza sul ruolo dell’Inter

Massimo Ambrosini approfondisce la situazione della corsa al titolo in Serie A, concentrandosi sul ruolo dell’Inter. Attraverso le sue parole, vengono analizzati gli aspetti chiave che influenzano la competizione e le prospettive della squadra nerazzurra. Un quadro dettagliato e obiettivo per comprendere meglio le dinamiche attuali del campionato italiano.

Il campionato di Serie A entra nel vivo e le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista di sostanza del Milan e oggi apprezzato opinionista televisivo, offrono uno spunto di riflessione profondo sulle gerarchie del torneo. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore ha analizzato il duello al vertice, evidenziando come i nerazzurri restino il punto di riferimento per distacco. Inter favorita per il titolo: qualità e continuità.

