Da sabato 3 a martedì 6 gennaio, Mondovì si conferma come capitale italiana del volo in mongolfiera, ospitando un importante raduno con numerosi equipaggi pronti a sfidare il vento. Un’occasione per alzare lo sguardo e ammirare il cielo trasformato in un suggestivo dipinto, mantenendo viva una tradizione che unisce passione e spettacolo in un contesto di grande richiamo.

M ondovì accoglie il raduno, in programma da sabato 3 a martedì 6 gennaio, confermandosi capitale italiana del volo in mongolfiera. Da domenica 4 a martedì 6 gennaio sono previsti i voli mattutini e pomeridiani, affiancati da gare e competizioni aerostatiche. L’evento, organizzato dall’Aeroclub Mondovì con il Comune e il sostegno di Fondazione CrCuneo e Intesa Sanpaolo, vede la partecipazione di decine di equipaggi provenienti da tutta Europa e numerose «forme speciali». (Servizio di Garnero) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Giganti d’aria sopra il Piemonte: a Mondovì torna il più grande festival delle mongolfiere iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alzare lo sguardo e trovare il cielo trasformato in un dipinto. A Mondovì la tradizione si rinnova con decine di equipaggi pronti a sfidare il vento

